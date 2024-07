Meteo, ore roventi e poi "temporali di calore": quali saranno le regioni colpite

28 luglio 2024 a

Ormai è chiaro a tutti: il caldo vero è arrivato e non ha intenzione di andarsene a breve. Il tanto dibattuto anticiclone Caronte sta travolgendo gran parte della nostra Penisola al punto da far schizzare verso l'alto le temperature. A spiegare le cause e le caratteristiche di questa alta pressione sono stati gli esperti de ilmeteo.it . "L'origine nord africana di questo vero e proprio colosso anticiclonico comporta un tipo di caldo assai afoso in quanto, le masse d'aria che lo alimentano, non solo risultano molto calde, ma al tempo stesso anche fortemente umide", hanno scritto. Che vuol dire? L'energia può trasformarsi in "temporali di calore".

Quali saranno le regioni maggiormente interessate da questo fenomeno? Oggi "il sole riuscirà a splendere praticamente senza minacce salvo qualche nube a tratti compatta sui rilevi alpini dove non sarà comunque necessario l'ombrello", ha affermato il team. Cambio di passo nel pomeriggio, "quando le nubi già in parte presenti sui rilievi del Nord, si faranno via via sempre più grigie e minacciose innescando la formazione di focolai temporaleschi pronti a scoppiare soprattutto sull'Alto Adige e sulle Alpi del Friuli", hanno specificato. Che cosa bisogna aspettarsi? "I fenomeni potranno risultare anche violenti accompagnati da forti raffiche di vento, abbondanti rovesci e locali grandinate", hanno aggiunto.