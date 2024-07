Cortina, terrore sulla funivia della Tofana: si sgancia tutto, come finisce

24 luglio 2024 a

La funivia che collega Ra Valles e la Tofana di Mezzo, a Cortina, in provincia di Belluno, si è sganciata, la scorsa domenica per un guasto elettrico. Secondo quanto riferisce il Corriere delle Alpi, a bordo, in quel momento vi erano circa 30 turisti, nessuno dei quali ha riportato ferite. La cabina si è sganciata violentemente dalla stazione di partenza, dondolando e dando la sensazione di caduta nel vuoto e facendo temere il peggio ai passeggeri. La cabina è stata poi messa in sicurezza e non ci sono stati feriti.

Lo sganciamento ha fatto entrare in funzione il freno di emergenza. Secondo quanto riferito, l'addetto ai comandi era presente nell'abitacolo e, dopo la sganciamento della cabina, ha provato a rassicurare i turisti, spiegando loro che il secondo motore dell'impianto avrebbe riportato la cabina al sicuro, così come poi effettivamente è accaduto. Solo tanta paura per le persone a bordo: evitato un Mottarone-bis.