Puglia, a Vieste va a fuoco il bosco: mille turisti evacuati dal villaggio

24 luglio 2024 a

a

a

Un groande incendio alimentato dal vento. Ore di grande apprensione a Vieste, in Puglia sul Gargano. Il comune ha disposto l'evacuazione del villaggio Baia dei Campi, fortemente minacciato dal rogo scoppiato questa mattina nei boschi di Baia San Felice. I turisti evacuati sarebbero circa un migliaio. Alcuni saranno ospitati in due villaggi distanti dall’incendio, altri in una palestra allestita dal Comune pugliese mentre proseguono le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, dell’Arif e della protezione civile. In azione anche due canadair e un elicottero. che stanno eseguendo lanci di acqua e di liquido ritardante.

Prenestina, maxi incendio vicino al Lidl: fiamme a paura, coinvolte anche auto

Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha rivelato che è "il quinto tentativo di incendio in una settimana e stamani ci sono riusciti". "Da questa mattina sono qui sul posto, presso Baia San Felice per monitorare l’incendio che, purtroppo, sta interessando ancora una volta quest’area. Stiamo monitorando costantemente la situazione e tutte le interforze stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza la zona", ha detto il primo cittadino che conferma che "a scopo cautelativo, è stato effettuato lo sgombero delle strutture di Baia dei Campi. Questa decisione è stata presa a causa del possibile riversamento dell’incendio in quella direzione, per garantire la sicurezza di tutti i turisti e operatori e per prevenire eventuali rischi legati a situazioni impreviste. Tuttavia la situazione è seguita con attenzione e per ora sotto controllo".