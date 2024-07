Meteo, maltempo e piogge su tutta l'Italia. Ma Sottocorona ha una brutta notizia

22 luglio 2024 a

a

a

Inizia l’ultima settimana piena di luglio, che vedrà alcuni cambiamenti repentini sui cieli italiani. A tracciare la strada delle previsioni meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che approfondisce la questione, partendo da una panoramica europea: “Ci sono nuvole che portano anche delle piogge, cosa diciamo abbastanza anomala rispetto a quello che è successo nelle scorse settimane. Qualche pioggia anche sulle zone del centro Italia e ovviamente anche per oggi un abbassamento delle temperature, temporaneo, però un abbassamento c’è. Ieri in prossimità di Cagliari, all’aeroporto, c'è stata nella mattinata una situazione con temporali e piogge, poi appena passati i temporali e le piogge la temperatura è risalita a 38°, quindi sono segni di un tempo che sta cambiando, non è più tutto totalmente stabile, però ancora le cose sono da definire”.

Addio al grande caldo, ecco i temporali. Giuliacci annuncia la svolta: quanto durerà

Mostrata la cartina generale l’esperto del meteo si focalizza sulle previsioni giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, lunedì 22 luglio, ci mostra i fenomeni che riguardano le regioni centrali, l'Appennino settentrionale, questa zona sul Tirreno, anche questa tende ad arrivare verso est, instabilità e fenomeni anche al sud, quindi giornata molto instabile a partire dalla mattina, quindi non solo quella del pomeriggio. Lo stesso vale per le zone alpine e prealpine, ma sul Friuli Venezia Giulia anche in pianura, qualche fenomeno intenso c’è, quindi ci possono essere rovesci o temporali. Questa nuova instabilità rispetto ai giorni precedenti al centro sud domani sparisce quasi del tutto, perché se andiamo a vedere la previsione per domani, martedì 23 luglio, i fenomeni sono quasi assenti. Rimane un po' attiva la parte alpina e prealpina, con qualche fenomeno soprattutto nel pomeriggio. Nella giornata di mercoledì 24 luglio si conferma questa situazione, forse con qualche fenomeno in più sulla parte centro orientale del nord, anche in pianura. Però è una zona di instabilità presente, ma abbastanza limitata. Centro e sud forse qualche debole fenomeno sull’Appennino, però nel complesso la situazione dovrebbe già avere una linea diversa anche per le temperature”.

Ma quale "rottura stagionale": il caldo non molla l'Italia, le date roventi

Sottocorona si concentra infine sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Risalta la Sardegna, che rispetto ai giorni precedenti è su valori decisamente più bassi, teoricamente non si dovrebbero toccare i 30 gradi. Qualche piccola zona ancora al centro e al sud con i valori elevati, ma siamo in situazione ben diversa rispetto a quella dei giorni scorsi, cioè superare i 35 gradi in questo caso è quasi un’eccezione. Non è che 34 sono pochi, però si vivono comunque diversamente. La tendenza di queste temperature è in diminuzione al nord, in aumento in qualche zona in Sardegna e al centro sud, non perché faccio più caldo ma perché oggi c'è stato un calo quindi domani si recupera e si torna su livelli alti, ma non altissimi. Ovviamente è estate però un pochino più respirabile”.