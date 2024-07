Meteo, fine del grande caldo e temporali. Giuliacci annuncia la svolta: quanto durerà

21 luglio 2024 a

Il caldo in Italia ha le ore contate. A fare un’analisi delle previsioni meteo dei prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci, che spiega come ormai anche per questo weekend le temperature saranno elevate, con una svolta che è però imminente. “La giornata di domenica 21 luglio - spiega l’esperto meteo - sarà ancora molto calda, con temperature decisamente alte soprattutto al Centro-Sud, e tutto ciò nonostante la formazione di numerosi temporali al Nordovest e, in serata, anche in Toscana. Tuttavia le fresche correnti atlantiche che inizialmente faranno più fatica a irrompere sulla nostra Penisola. Tra lunedì 22 e martedì 23 i venti relativamente più freschi spazzeranno gran parte d'Italia e causeranno un primo sensibile abbassamento delle temperature, che scenderanno su valori più vicini alla norma. Insomma, l'inizio della settimana ci porterà un caldo più sopportabile, anche grazie a un contestuale abbassamento dei tassi di umidità”.

Sul sito meteogiuliacci.it prosegue l’approfondimento sul tempo della prossima settimana: “Tra mercoledì 24 e giovedì 25 un altro nucleo di aria atlantica, relativamente fresca, scivolerà lungo tutta la Penisola, e causerà un ulteriore abbassamento delle temperature che, in diverse zone, scenderanno addirittura leggermente al di sotto delle medie stagionali. Sarà la fine inequivocabile e definitiva di questa lunga e intensa ondata di calore”.

Ma quanto durerà questa pausa dal caldo estenuante? “Per il weekend del 27-28 luglio condizioni meteo prevalentemente soleggiate e caldo nella norma, ma è probabile che negli ultimi giorni del mese temperature e afa tornino a salire”, la previsione di Giuliacci.