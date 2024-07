Meteo, “un paradosso”. Venti meridionali ma fa meno caldo: cosa svela Sottocorona

21 luglio 2024 a

a

a

Un momento di svolta del meteo. In questa fine di luglio le cose sembrano cambiare dopo giorni di caldo intenso e Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fa un quadro della situazione del tempo partendo dalla cartina dell’Europa intera: “Tra Francia e Spagna il tempo non è molto buono. Al centro e al sud Italia il tempo brutto non è. Mentre al nord si comincia a vedere qualcosa come sugli altri Paesi”.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 21 luglio

E via alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Per la giornata di oggi, domenica 21 luglio, troviamo sicuramente il maltempo forte che si affaccia appunto dalla Francia e prende il nord ovest e ancora prende alcune zone almeno del Veneto e in parte il Trentino Alto Adige. Al Centro e al sud rispetto ai giorni scorsi c’è forse qualche debolissima precipitazione sulle zone interne, qualche nuvola a confronto dei giorni scorsi in cui non c'era una nuvola nemmeno a pagarla, però è una situazione decisamente più stabile. Nella giornata di domani, lunedì 22 luglio, questo maltempo si attenua su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, ancora presente sull'alta Lombardia, ancora sulla parte centro orientale, soprattutto il Friuli Venezia Giulia, quindi l'instabilità ancora si fa sentire abbastanza. Poi queste deboli piogge che riguardano il centro, parte del sud, sul mare, sull’Adriatico c’è qualcosa in più, ma c'è qualcosa che tocca anche la zona più settentrionale della Puglia, Gargano, Molise, Campania, le zone interne, c'è qualche fenomeno anche consistente, questo appunto nei giorni scorsi era abbastanza raro. Nella giornata di martedì 23 luglio rimangono al centro-sud queste piccole incertezze, qualche nuvola che passa, al nord qualche precipitazione debole in pianura, un po' più consistente, precipitazioni moderate, mai forti, che riguardano la parte centro orientale del nord”.

"Inequivocabile", Giuliacci non ha dubbi: il giorno della meteo-svolta

Infine Sottocorona si sofferma sui venti e sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sembra un paradosso, con i venti settentrionali avevamo temperature molto alte, adesso le temperature sono un po' più contenute e abbiamo venti meridionali. Ma la circolazione così calda nei giorni scorsi non aveva niente a che fare con l’Africa, se non caldo africano. Ancora si ripropone qualche zona appena appena sul filo dei 35-36 gradi, come in Romagna, in alcune zone del centro, però nel basso Tirreno e in gran parte del centro il calo c'è stato, oggi addirittura c'è qualche un piccolo recupero, però siamo scesi su livelli ben diversi, anche nelle zone più calde siamo magari sui 35-36 e non sui 37-38 dei giorni scorsi. La tendenza nelle prossime 24 ore è in diminuzione nelle zone dove oggi sono ancora piuttosto calde, le isole maggiori, alcune zone del centro vedete, le zone dell'Emilia Romagna, dove ancora oggi si affacciava aria più calda, sono in diminuzione ovunque. In forte recupero, ma abbiamo visto ieri che è forte calo c'era stato, sulle zone di nord-ovest”.