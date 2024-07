MeteoGiuliacci, ad agosto continuerà il calvario del caldo al Sud. “Siccità apocalittica”

20 luglio 2024 a

Un focus sulla situazione del Sud Italia quello effettuato dagli esperti di MeteoGiuliacci. Il sole e il caldo stanno dominando senza tregua nelle regioni del Meridione e bisogna anche ricordare “la gravissima siccità in atto, che sta diventando apocalittica”. “La realtà sta superando ogni immaginazione e non si capisce come si possa arrivare al mese di Settembre”, dicono ancora gli esperti lanciando un serio allarme.

Ma che tempo dobbiamo aspettarci ad agosto in queste zone? “Le tendenze meteo per il prossimo mese - si legge su meteogiuliacci.it - non promettono nulla di buono. Il periodo agostano dovrebbe essere molto caldo al Meridione. Non ci sarebbero ancora le condizioni idonee per l'arrivo di fronti perturbati e quindi la siccità continuerà ad imperterrita e anzi peggiorerà ulteriormente, dilagando persino in altre zone regionali”. Nei prossimi giorni, quella della fine di luglio, è prevista invece una leggera rinfrescata, con le temperature che torneranno nelle medie estive del periodo. “L'Estate sta diventando un calvario a tutti gli effetti. E anche il caldo a Settembre è un'opzione reale. È chiaro che se non cambierà radicalmente qualcosa la situazione idrica del Meridione diventerà un'apocalisse e non resterà che adattarsi a uno scenario assolutamente sconcertante”, il resto dell’avvertimento sul clima.