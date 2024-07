Meteo, Giuliacci non ha dubbi: il dato "inequivocabile", quando finisce il caldo

Sullo stesso argomento: Siccità apocalittica e calvario continuo. MeteoGiuliacci e la previsione terribile per agosto

Uno stop deciso, la "fine inequivocabile" dell'ondata di calore che sta attraversando l'Italia in questo luglio inoltrato. Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci parlano chiaro: domenica 21 luglio sarà all'insegna del caldo intenso "ma all'orizzonte si intravede già la svolta", ossia "un cambiamento dello scenario meteorologico" che porterà "i temporali e la fine del grande caldo". Il veterano del tempo in tv e sul web spiega su MeteoGiuliacci che domenica sarà un'altra giornata rovente soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nordovest e in Toscana si vedranno temporali.

Tra lunedì 22 e martedì 23 luglio avremo la prima "rinfrescata" su gran parte dell'Italia con temperature vicine alla norma e un abbassamento dell'umidità. Insomma, meno afa. La vera svolta si avrà tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio quando un nucleo di aria atlantica "causerà un ulteriore abbonamento delle temperature che, in diverse zone, scenderanno addirittura leggermente al di sotto delle medie stagionali", spiega Giuliacci che va dritto al punto: "Sarà la fine inequivocabile e definitiva di questa lunga e intensa ondata di calore!". Una fase mite che durerà presumibilmente fino al weekend del 27-28 luglio, l'ultimo prima dell'arrivo di agosto.