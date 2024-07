Prezzi benzina, decimo giorno consecutivo di cali: le nuove medie alla pompa

19 luglio 2024 a

a

a

Decimo giorno consecutivo di calo per i prezzi dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Le medie dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta vedono la benzina self service a 1,865 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,871, pompe bianche 1,854), diesel self service a 1,748 euro/litro (-2, compagnie 1,754, pompe bianche 1,736). Benzina servito a 2,009 euro/litro (-1, compagnie 2,052, pompe bianche 1,923), diesel servito a 1,893 euro/litro (-1, compagnie 1,936, pompe bianche 1,806). Gpl servito a 0,714 euro/litro (invariato, compagnie 0,723, pompe bianche 0,703), metano servito a 1,330 euro/kg (invariato millesimo, compagnie 1,343, pompe bianche 1,320), Gnl 1,237 euro/kg (+2, compagnie 1,238 euro/kg, pompe bianche 1,236 euro/kg).

Un guasto globale manda in crisi banche, aeroporti, tv e supermercati: il giorno nero

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,957 euro/litro (servito 2,219), gasolio self service 1,856 euro/litro (servito 2,125), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,452 euro/kg, Gnl 1,299 euro/kg.