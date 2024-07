MeteoGiuliacci, la data del ribaltone: "Fine del caldo e forti temporali"

18 luglio 2024 a

a

a

Quando finirà il caldo intenso e afoso? CI sarà una svolta del meteo in questo mese di luglio? A rispondere a queste domande sono gli esperti di MeteoGiuliacci secondo cui "la fine del caldo è oramai certa". Una buona notizia, che porta però il rischio di "fenomeni meteo estremi" come temporali di forte intensità. Per il sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci la fine del caldo è "certa", ma quando ci sarà il cambio delle temperature? Avremo valori alti e afa almeno fino a venerdì 19 luglio, ma già da sabato 20 e domenica 21 il "Nord Italia sarà toccato da un flusso di aria più fresca in quota", scrive Davide Santini. L'incontro di queste correnti con le masse di aria calda e umida che stazionano sulla penisola da settimane potrebbe generare "fenomeni di forte intensità in tutte le zone di pianura a nord del Po".

Il caldo ha le ore contate? Sottocorona e i segnali dell'addio, con la svolta meteo

Ma il fresco arriverà solo al nord? No, perché anche al centro e al sud "arriveranno dei temporali, sebbene in maniera molto più irregolare". Precipitazioni che tuttavia non miglioreranno la situazione idrica nelle regioni colpite da siccità.