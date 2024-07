It, problemi in tutto il mondo per un guasto. Si bloccano banche, aeroporti, tv e supermercati

19 luglio 2024 a

a

a

Banche, compagnie aeree, società di telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive e supermercati ‘off line’. Un problema globale, che sta mandando in crisi diverse aziende e in tilt parecchi servizi. A terra anche le principali compagnie aeree statunitensi. La Bbc riporta che a Londra il problema informatico avrebbe colpito il London Stock Exchange mentre i maggiori problemi si registrerebbero in Australia con voli bloccati, supermercati nel caos e dalle reti di trasmissione a singhiozzo. Tuttavia l’organo di vigilanza della cybersicurezza australiano ha affermato che non ci sono informazioni che suggeriscano che si tratti di un attacco informatico.

Il programma per il super-jet del futuro si è impantanato. Gli Usa in crisi

La causa dell’interruzione non è chiara, ma - continua l’emittente - da più parti si punta il dito contro il sistemi operativo Windows di Microsoft: infatti un post su X del servizio Microsoft 365 spiega che i tecnici della società «stanno indagando su un problema che influisce sulla capacità degli utenti di accedere a varie app e servizi Microsoft 365». Al tempo stesso tuttavia, un portavoce di Microsoft ha detto alla BBC che «la maggior parte dei servizi sono stati ripristinati». Un vero buco nero della tecnologia mondiale.