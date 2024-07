Meteo, maltempo e calo delle temperature. Sottocorona e il bel tempo che scricchiola

19 luglio 2024 a

La tregua dal caldo delle ultime settimane è veramente dietro l’angolo. A raccontare i cambiamenti delle previsioni meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che prima di entrare nello specifico dà un ampio sguardo alla situazione in Europa: “Da notare la nuvolosità sulla Francia meridionale, sulla Costa Azzurra, perché ci interesserà. Già avevamo visto che questa situazione di tempo stabile e di alta pressione un po' comincia a scricchiolare”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, venerdì 19 luglio, dice che c'è ancora la possibilità di qualche isolatissimo fenomeno al sud, al centro nulla. Ma al nord ci sono molte piogge nelle 24 ore, non sono solo quelle del pomeriggio, arriveranno di più nel pomeriggio, però sicuramente continuano. Prendono tutte le zone occidentali, la Liguria, quindi arriviamo sul mare, in pianura, non sull’Emilia, non soltanto sulle zone alpine. Ecco perché è una situazione diversa da quelle consuete dei giorni scorsi. E poi questa forte instabilità su tutte le zone alpine e prealpine, fino arrivare a sfiorare le zone di pianura. Domani, sabato 20 luglio, questa forte instabilità che si presenterà nella seconda parte della giornata di oggi si attenua sul settore occidentale con ampie schiarite, resta fra l’Emilia, il Veneto, un poco anche il Trentino, il Friuli Venezia Giulia, che ha una zona di maltempo forte, qualche incertezza sull'Appennino centrale, sull'Abruzzo forse anche qualche fenomeno di una certa consistenza. Le altre zone ancora in tempo stabile. Nella giornata di domenica 21 luglio - va avanti il quadro meteo - questa zona ha un certo miglioramento, il nordest, ma qualcosa rimane almeno sul Veneto, e poi c'è il nuovo passaggio, il nuovo arrivo, c’è tutto questo maltempo sulla Francia, sulla Svizzera, che prende molto bene il nord ovest, in giornata sicuramente arriverà a prendere anche la parte centrale, centro occidentale, del nord. Qualche incertezza, nel senso che non sono fenomeni intensi, sull'Appennino qualche debole pioggia ci potrebbe essere, proprio sporadica. Una attività un pochino più più forte sull'alto Tirreno fra la Corsica e l'arcipelago Toscano, al sud tutto assolutamente tranquillo”.

Sottocorona si concentra poi sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ancora piuttosto elevate tutto sommato, forse qualcosa appena leggermente in meno ci potrebbe essere già oggi, come su alcune zone del centro, dell’Adriatico soprattutto, anche se tra Romagna ed Emilia si ritorna in una zona con valori piuttosto elevati. Quindi a questo punto è particolarmente significativa la tendenza nelle prossime 24 ore. Che evidenzia la diminuzione, ecco il cambiamento previsto, un po' di cambiamento di passo, perché sono in calo su gran parte del nord, sul gran parte del centro, in parte anche al sud. Significa che oggi è ancora una giornata molto calda, domani lo sarà almeno un poco di meno”.