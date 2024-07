Caso Toti, il legale fa ricorso in Cassazione: "Decisione incomprensibile"

19 luglio 2024 a

a

a

«Oggi abbiamo depositato il ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Riesame» che ha rigettato la revoca degli arresti domiciliari per Toti. Lo ha riferito il legale del governatore ligure, Stefano Savi, al termine dell’interrogatorio di garanzia del suo assistito. L’istanza faceva riferimento al primo arresto di Toti per corruzione, dello scorso 7 maggio. Il governatore ha ricevuto una nuova misura di custodia cautelare ai domiciliari, stavolta per finanziamento illecito. «Con ogni probabilità - ha spiegato Savi - per questa nuova misura cautelare ai domiciliari faremo un ricorso "per saltum", ovvero salteremo il Riesame e andremo in Cassazione direttamente. Più o meno i problemi sono gli stessi e li faremo viaggiare in parallelo».

Per Toti altra misura cautelare. L'ultima accusa: la gogna continua

Giovanni Toti ha preso la nuova misura «con stupore, visto che i fatti erano noti, erano stati depositati gli atti, se ne era discusso in sede di Riesame». L'ha riferito l’avvocato Stefano Savi, al termine dell’interrogatorio di garanzia del suo assistito che si è svolto in videocollegamento nella caserma della Guardia di Finanza della Spezia. Certo, «è stata fatta una ulteriore contestazione, ma su fatti che conosciamo già: è difficile processualmente capire che senso abbia questa contestazione e perché in questo momento - ha osservato Savi - In questa fase, per fatti di due anni, che ci sia un pericolo tale e urgente da far scattare una misura per una persona già sottoposta alla stessa misura, beh è difficile da capire».