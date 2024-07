Toti, Nordio e la bordata ai magistrati: “Non ho capito nulla dell'ordinanza”

17 luglio 2024 a

a

a

Non si nasconde Carlo Nordio su Giovanni Toti. “In merito al suo caso non posso né criticare né commentare l'ordinanza del tribunale, ma posso dire che l'ho letta con grande attenzione e che a suo tempo e anche di recente ho riletto con grande attenzione la 'Fenomenologia dello spirito' di Hegel e sono riuscito a capirla. Ho letto questa ordinanza e non ho capito nulla”, l’intervento del ministro della Giustizia durante il question time alla Camera.

Toti, la Giunta rompe gli indugi: chiesto l'intervento della Corte Costituzionale

Proprio ieri il gip di Genova Paola Faggioni ha autorizzato gli altri tre incontri politico-amministrativi richiesti dall'avvocato del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, sospeso dal 7 maggio scorso nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione. In precedenza era già arrivato il parere favorevole da parte della procura, e ieri è stata notificata la decisione del gip che autorizza tre incontri con il vice premier e ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, e con due assessori della giunta ligure, Marco Scajola e Giacomo Giamperone. Gli incontri si svolgeranno con le modalità con cui si sono svolti gli altri nei giorni scorsi, sempre ad Ameglia dove il governatore Toti è ai domiciliari.