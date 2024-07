Meteo, vampate di caldo e fresco atlantico. Giuliacci: il tempo fino a fine luglio

18 luglio 2024 a

Meteo pazzo fino alla fine di luglio. Secondo le previsioni del colonnello Giuliacci, il meteo attraverserà quattro fasi successive che alterneranno l'anticiclone africano ai freddi venti atlantici.

"Botta e risposta tra l'anticiclone africano e i più freschi venti atlantici - ha detto Giuliacci - Tra il 18 e il 20 luglio la vampata di caldo africano raggiunge l'apice. I valori massimi saranno tra 35 e 40 gradi al centro-sud e tra 30 e 35 gradi sul nord Italia. Questa ondata di caldo farà soffrire soprattutto le persone anziane che sono più sensibili alla calura. Ma questa ondata di caldo non ha nulla di eccezionale. Una seconda fase tra il 21 e il 25 luglio, quando arriveranno più freschi venti atlantici. Ci sarà un calo termico tra 5 e 8 gradi su tutta l'Italia. Il caldo moderato resisterà solo al sud con massime che non supereranno i 35 gradi. In questa fase ci saranno anche temporali al nord e sulle regioni adriatiche. Poi una terza fase tra 26 e 27 luglio con un ulteriore calo termico per l'insistenza di più freschi venti atlantici. Infine tra il 28 e il 30 luglio ci sarà un fugace ritorno dell'anticiclone africano ma forse solo per tre giorni.