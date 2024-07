Meteo, caldo con i giorni contati. Giuliacci: "Cambio deciso", quando torna la pioggia

17 luglio 2024 a

L'ondata di caldo intenso e afa che ha travolto l'Italia ha già una "data di scadenza" individuata dai modelli previsionali meteo. A dare gli ultimi aggiornamenti per la situazione del mese di luglio è il colonnello Mario Giuliacci secondo cui c'è già "la data in cui l'alta pressione sarà costretta a cedere il passo a più fresche e instabili correnti atlantiche". Insomma, quando finirà il caldo intenso? Secondo il meteorologo, punto di riferimento del tempo in tv e sul web, "fino a sabato 20 luglio non ci saranno cambiamenti apprezzabili della situazione meteo in Italia", si legge sul sito MeteoGiuliacci . Insomma, sole e alte temperature da nord a sud. Ma già quel fine settimana potrebbero "arrivare le prime avvisaglie di un deciso cambiamento, con i primi temporali al Nordovest per l'avvicinarsi di una perturbazione che poi domenica 21 dovrebbe portare numerosi temporali su tutte le regioni settentrionali", spiega Giuliacci.

Tra lunedì 22 e martedì 23 luglio l'instabilità si estenderà anche al centro, sul versante adriatico, e al sud, portando temporali ed eventi atmosferici intensi che potrebbero generarsi dalla grande energia che si è accumulata con il caldo persistente. Il risultato? Possibili nubifragi e grandinate con il nord osservato speciale.