Meteo, quando finisce il caldo intenso? Giuliacci fa sperare: c'è la data

Un’estate che ha preso una piega rovente, con temperature veramente elevate su tutta l’Italia. In particolare questa settimana sarà la più calda da inizio stagione, il perché lo spiega il colonnello Mario Giuliacci: “Ci saranno temperature elevate da nord a sud praticamente in tutto il Paese. Un'ondata di calore accentuata dagli elevati tassi di umidità, che come solitamente capita con la presenza dell'Anticiclone Nord-Africano, risultano piuttosto elevati e quindi spingono ulteriormente verso l'alto le temperature percepite. Insomma, nei prossimi giorni ci sarà da sudare dal caldo”. Ma il caldo potrebbe avere davvero le ore contate, con una data per la fine.

L’esperto meteorologo traccia un quadro della situazione e fa la sua previsione sul sito meteogiuliacci.it : “Per quel che riguarda questa settimana, non ci sono grossi spiragli di cambiamento, almeno fino a domenica 21 luglio il caldo afoso rimarrà intenso in tutta Italia, con le temperature più alte al Centro-Sud e Isole e l'afa più soffocante, a causa della maggior presenza di umidità, al Nord. Le proiezioni più aggiornate fanno pensare che anche nella prima parte della prossima settimana, almeno fino a mercoledì 24 luglio, l'alta pressione africana rimarrà stabilmente posizionata sul nostro Paese”. E quando arriva quindi un po’ di fresco? “Per giovedì 25 luglio i principali modelli previsionali propongono un brusco cambiamento della situazione, in cui le fresche e instabili correnti atlantiche dovrebbero tornare a irrompere sulle regioni settentrionali, accompagnate da numerosi temporali e da un deciso calo delle temperature. Sempre in base a questo scenario, tra venerdì 26 e sabato 27 i freschi venti atlantici - segnala Giuliacci - dovrebbero poi propagarsi anche al Centro e al Sud spazzando via la calura soffocante da tutta l’Italia”.