Meteo, quanto durerà il caldo? Giuliacci: "L'apice sarà il...". Le previsioni

09 luglio 2024 a

a

a

Timide apparizioni, poi qualche break temporalesco. Questo è stato il trend che ha caratterizzato il mese di giugno e alcuni giorno di quello di luglio. Ora, però, non c'è più scampo. "Il protagonista indiscusso dei prossimi 10/15 giorni sarà senza dubbio l'anticiclone africano", ha assicurato il colonnello Mario Giuliacci. Il caldo - ha anticipato parlando con FanPage - "sarà potente" e le temperature "saliranno in alcune località "fino a 40 gradi".

Sole e caldo dominano su tutta l'Italia. Sottocorona: dove si superano i 35 gradi

Secondo le previsioni dell'esperto, a partire dalla giornata di oggi, martedì 9 luglio, "l'anticiclone si estenderà a tutta l'Italia e il tempo sarà bello", Per quanto riguarda la consistenza, "possiamo dire che sarà molto potente e darà luogo alla seconda vera ondata di caldo sull'Italia", ha chiarito. Quando si toccherà l'apice? Il meteorologo ha consigliato di segnare in rosso la giornata dell'11 luglio. L'Italia, tuttavia, non sarà nella morsa del caldo per lungo tempo. Giuliacci ha infatti parlato di "un'ondata breve ma intensa".

Ondata di caldo intenso prolungata: Giuliacci è sicuro, sarà un luglio bollente

La temperatura più alta, ha aggiunto, si raggiungerà proprio "l'11 luglio intorno ai 35/40 gradi al Sud, in particolare sulla Puglia, sul Materano, sulla Calabria Ionica e sul Nord della Sicilia. Avremo tra i 34 e i 37 gradi al Centro, intorno a 30/32 al Nord con punte di 34 sull'Emilia e la Romagna. Sulle coste ci saranno 3 o 4 gradi in meno. Siccome le alte pressioni favoriscono le brezze sul mare, in queste aree porteranno più refrigerio", ha concluso.