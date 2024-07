Meteo, anticiclone all'attacco ma c'è un break. Giuliacci: quando i temporali

11 luglio 2024 a

Il grande caldo non molla la presa. L'alta pressione domina il bollettino meteo degli ultimi giorni. Grande protagonista è infatti l'Anticiclone Nord-Africano. Il colonnello Mario Giuliacci anticipa che dovremo fare i conti con "temperature elevate" e "caldo afoso intenso con picchi di 40 gradi". Che cosa dobbiamo aspettarci? Quanto durerà questo scenario? L'esperto assicura: "Il gran caldo sembra destinato a insistere durante tutto il weekend, specie al Centro-Sud e Isole, e poi anche per tutta la prossima settimana, dando vita alla più duratura e intensa ondata di calore di questa prima parte di estate". Non bisogna però crearsi false speranze. Torneranno, infatti, anche i temporali forti.

