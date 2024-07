"La Ripartenza, liberi di pensare": la diretta video dell'evento di Nicola Porro

12 luglio 2024 a

VIa al Teatro Petruzzelli di Bari alla settima edizione dell’evento "La Ripartenza, liberi di pensare", ideato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it. "La Ripartenza" è nata durante il lockdown per affrontare i temi dell’economia, della cultura e della politica, coinvolgendo grandi players italiani. Focus di questa edizione l’importanza del Made in Italy.

Il programma e la diretta. In particolare, venerdì 12 luglio, alle ore 18.30, si terrà ‘Schermaglie in punto di poesia (per non dir della musica)’, il duetto tra la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e Pietrangelo Buttafuoco, neo presidente della Biennale di Venezia. Subito dopo la giornalista e conduttrice televisiva Giorgia Rossi terrà una lecture sul ruolo delle donne nella cultura e nel giornalismo italiano dal titolo “Quote Rossi”. A seguire, dalle ore 19.15 alle ore 20.30, la tavola rotonda ‘Trasporti e multinazionali’ con Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways; Claudio Costamagna, Executive Chairman CC&Soci; Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane; Luigi Cantamessa, Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani e Direttore Generale della Fondazione FS; Marco Hannappel, Presidente e AD Philip Morris Italia; Alessandro Panaro, Head of Maritime & Energy SRM.

La mattinata di sabato 13 luglio, come da tradizione, alle ore 10.30, si aprirà con Una Zanzara nella zuppa, lettura dei giornali dai toni liberali ed irriverenti realizzata da Nicola Porro e Giuseppe Cruciani, a cui seguirà la lecture “Leggerezza” dell’attrice e conduttrice televisiva Benedetta Mazza sul ruolo delle donne nel mondo dello spettacolo.

A seguire, alle ore 11.30, si terrà la tavola rotonda ‘Una rete per l’Italia’ con Angelica Donati, Head of Business Development di Donati S.p.A; Pietro Labriola, AD Tim; Guido Grimaldi, Commercial Director Grimaldi Group - Presidente ALIS; Mauro Crippa, Direttore generale informazione e comunicazione Mediaset; Gianluca De Marchi, CEO Urban Vision; Vincenzo Ranieri, Amministratore Delegato E-Distribuzione. La mattinata si concluderà, alle ore 12:30, con le ‘Sedute satiriche’ di Beppe Fantin.

Il pomeriggio si aprirà, alle ore 16.30, con la consueta lezione di Vittorio Sgarbi, quest’anno dedicata all’Arte nel Fascismo. A seguire, alle ore 17.30, la tavola rotonda ‘Made in Italy’ con Albiera Antinori, Presidente di Marchesi Antinori S.p.A.; Gianluigi Cimmino, CEO Yamamay e Carpisa; Andrea Illy, Presidente illycaffè S.p.A e co-Chair Regenerative Society Foundation; Antonio D’Amato, Presidente di Seda International Packaging Group.

Alle ore 18.30 si terrà un panel dal titolo "Chi comanda in Europa", dedicato all’analisi della situazione politica alla luce dell’ultima tornata di elezioni Europee con i giornalisti Veronica Gentili, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Giuseppe Cruciani, Nicola Porro. A chiudere la giornata, Nicola Porro intervisterà il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Sarà possibile seguire l’evento in streaming sui siti online dei media partner Tgcom24, Libero, Il Tempo e Il Giornale, su Nicolaporro.it e sulle pagine Facebook e Youtube di Nicola Porro.

