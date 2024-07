Meteo, caldo estremo e città da bollino rosso: come difendersi secondo l'esperto

11 luglio 2024 a

L'Italia è nella morsa del caldo. Da qualche giorno, le colonnine dei termometri hanno iniziato a registrare elevate temperature. Sono sette oggi le città con bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Indicato anche il massimo livello di rischio con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Di questo si è discusso a Morning News, il programma di informazione e di attualità mattutino. Per saperne di più e per veicolare i messaggi giusti, il conduttore Dario Maltese ha chiesto il parere a un esperto.

"Diamo delle indicazioni", ha suggerito Maltese al suo ospite. "I consigli sono semplici. Sicuramente bere, idratarsi: almeno un litro di acqua al giorno, anche se non se ne sente la necessità. Se siamo in casa, cerchiamo di creare una reazione naturale. Anche con l'eventuale ausilio di un ventilatore o di un condizionatore", ha affermato l'esperto in collegamento con lo studio della trasmissione. "La nostra capacità di termoregolazione sta nella capacità del nostro sudore di evaporare in tempi rapidi. Mantenere una corrente d'aria in casa è fondamentale. Evitiamo anche di fare attività sportiva all'aperto o di uscire nelle ore più calde. Proteggiamoci con indumenti chiari e creme solari", ha aggiunto l'ospite.