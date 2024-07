Prezzi benzina, dopo un mese di rialzi senza tregua ecco la buona notizia

10 luglio 2024 a

Con le quotazioni internazionali dei raffinati in discesa per la seconda seduta consecutiva, dopo circa un mese tornano i ribassi sulla rete carburanti. A muoversi è in particolare Eni che taglia di 1 centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel. In attesa di recepire questi ultimi interventi, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano stabili. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 9 luglio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è fermo a 1,877 euro/litro, con le compagnie tra 1,872 e 1,900 euro/litro (no logo 1,862). Il prezzo medio praticato del diesel è invariato a 1,762 euro/litro, con i diversi marchi tra 1,756 e 1,785 euro/litro (no logo 1,747).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato rimane a 2,019 euro/litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,959 e 2,104 euro/litro (no logo 1,920). Anche la media del diesel servito è ferma a 1,905 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,847 e 1,990 euro/litro (no logo 1,805). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,718 e 0,742 euro/litro (no logo 0,704). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,315 a 1,378 euro/kg (no logo 1,330).