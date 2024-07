Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 10 luglio: tutti i segni

10 luglio 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 10 luglio 2024.

Ariete

Le fasi lunari nel mese del Cancro non sono facili, mettono in discussione persino le cose del passato, soprattutto gli errori fatti. Le prime due fasi le avete superate, vi attendono ancora Luna in Bilancia e Luna piena in Capricorno, studiate ora dove potrebbe presentarsi l'intoppo. Famiglia, figli e genitori, parenti e persone anziane, questioni abitative. Tutto può essere affrontato in questi due giorni, Mercurio superbo in Leone, Marte si sta dimostrando ogni giorno di più il vostro grande protettore. Sono consentite innocenti evasioni in amore. Dieta estiva, leggera.

Toro

Venere, vostra prima stella, diventa dolce e premurosa in Cancro. Oggi riesce a difendervi dal dispettoso Mercurio che avanza nel cielo estivo, in Leone, ma non è solo motivo di disturbo, riesce a darvi forza come mai avreste immaginato, farete buoni affari. Prudentemente però, Urano non deve innervosirsi. Questo caldo richiama la voglia di visitare la vostra terra astrale: Andalusia, Spagna. Fate anche solo un breve viaggio a Malaga, dove nacque il vostro amore o dove nascerà.

Gemelli

I riflessi sono oggi un po' rallentati e la vitalità è sottotono, causa il passaggio della Luna in Vergine e il contrasto che nascerà in due giorni con Giove, Saturno e Nettuno. Questo ci obbliga a raccomandarvi cautela nella salute o di proseguire con le indicazioni mediche. Ma il suggerimento più valido arriva dal vostro Mercurio in splendida forma: rilassatevi e godetevi la vita, ma non mangiate troppo. I due amanti Venere e Giove vi adorano, come Prévert andate al mercato dei fiori… Troverete l'amore.

Cancro

Mercurio, dio del commercio, protegge il mercoledì che è il suo giorno zodiacale, insieme alla Luna diventata commercialista in Vergine, per non parlare della vostra Venere che vi porta fortuna anche là dove non ve l’aspettate. Cercate di stringere i tempi, oggi e domani concludete e firmate, specie le questioni che interessano i beni immobili, compravendite, contratti di collaborazione. Inoltrate nuove cause, se necessario. Il giorno si conclude con un successo in amore.

Leone

Occasioni da non perdere! Orientatevi verso un solo obiettivo e insistete finché non sarà vostro. Se non succede in questi due giorni con Luna in Vergine, campo del patrimonio, succederà sotto il primo quarto di Luna in Bilancia il giorno 13. Mettete come probabili divergenze con soci e collaboratori, ma anche con il coniuge e le persone vicine non è facile trovare un accordo. Meglio se lavorate da soli, fin dove possibile. Qualche nemico? Possibile, dice Marte. E aggiunge: un tempo eravate più passionali, non così ossessionati dalle orribili questioni materiali.

Vergine

È il vostro turno. Mercurio assicura ottime finanze anche in estate, con qualche breve periodo di incertezza, causato però dalla situazione generale. Ma con voi non si può mai dire, guadagnate anche quando gli altri perdono. Nel segno avete la Luna di luglio che registra tre aspetti non proprio leggeri, vi invitiamo a fare le cose con calma e a separare il pubblico dal privato, ma l'influenza di Marte sulla vita amorosa è straordinaria, prendetevi un sostanziale anticipo sulla felicità futura. Saturno ammonisce: candidati amanti non si supplicano mai.

Bilancia

È vero che essere in Cancro stanca, coraggio, siamo quasi alla fine… Ma il positivo di questa quadratura vi scaglia contro i vostri diretti concorrenti. Aspettate e vedrete. Qualche segnale di debolezza nella salute è possibile, così in famiglia ci sono impegni che si presentano all'improvviso, con i figli e con parenti anziani, che vi distolgono dagli impegni di lavoro e anche da qualche viaggio di piacere così caldamente raccomandato da Mercurio. Ma la vostra lotta per il successo e per l'amore è vincente! Si avvicina la bellissima Luna primo quarto, il 13.

Scorpione

Le stelle non sono in vacanza. È arrivata la Luna in Vergine giusta per iniziare un nuovo lavoro, studio, ricerca. Tempismo e determinazione, concluderete il mese del Cancro, con un successo che Saturno definisce superiore, e con una grande emozione in amore. Passioni nuove, conquiste, Marte ritornerà positivo il 20. Intensificate la vita sociale, programmate un viaggio. Forse non avete l'atteggiamento tagliente di sempre, ma apparite molto più simpatici.

Sagittario

Ricordi antichi che hanno ancora influenza sulla vita attuale e relazioni che sprecano, chiedetevi se vanno bene per voi. Scenate nel matrimonio. Stomaco e via respiratorie, queste in sintesi, le caratteristiche che riporta Luna per due giorni in Vergine, certamente fastidiosa e stanca. Rimandate tranquillamente decisioni e incontri che considerate importanti per il vostro successo. Nettuno, con il suo tridente, cerca qualche peccato del passato. Se dovesse succedere, sorridete.

Capricorno

Due giorni Luna imperdibile in Vergine, per affari e per amore. Flirta con Marte in Toro, che transita per voi luminoso nel cielo della passione, amicizie. Un flirt è sicuro, se lo volete e lo cercate. Ma anche se non lo cercate, qualcun altro prenderà l'iniziativa. Impossibile in queste notti di luglio non notare il fuoco che arde negli occhi della donna Capricorno, anche l'uomo se la cava bene come sex appeal… Lavoro e affari presentano delle incognite, però arrivano anche buone notizie.

Acquario

Luna si calma in Vergine ma voi risentite ancora del passaggio in Leone: pesantezza alle gambe, circolazione, braccia e fianchi. Sì tratta di fare tutto senza esagerare, dovete sapere che Mercurio vi terrà impegnati tutta l’estate - per questo dovete risparmiare le energie. In vostro soccorso arriverà Marte dal 20 in Gemelli, ora è grande la forza dell'amore che tutto supera. Sfruttate le energie mentali per portare le collaborazioni dalla vostra parte, senza che gli interessati se ne rendano conto. Sono tattiche che riescono perfettamente all'Acquario.

Pesci

A mezzogiorno i raggi del Sole rendono il mondo immobile, fanno evaporare i buoni propositi… Fate le cose più importanti in mattinata, ma che siano davvero urgenti e indispensabili. Mercurio resta molto buono e protegge i colloqui d'affari o professionali, un po' meno la vostra sensibile gola e le vostre gambe, soprattutto quelle delle donne Pesci, famose nello zodiaco. Sharon Stone insegna. Luna agita gli sposati, Venere Marte sono dalla parte degli amanti che non rinunciano.