Meteo, ferie a luglio? Temporali e ondata di caldo, le previsioni di Giuliacci

Ultimi temporali al nord nel fine settimana poi scatta la fase dell'anticiclone, caldo intenso su tutta l'Italia. Ma quanto durerà? A fornire le previsioni del tempo per i prossimi giorni e le tendenze meteo per buona parte del mese di luglio è il colonnello Mario Giuliacci. Il veterano delle previsioni spiega che sabato 6 e domenica 7 luglio l'anticiclone africano "comincia a farsi vedere, ma pescherà aria calda non dal Sahara ma dall'Atlantico" e pertanto "giungerà da noi piuttosto mite", afferma in un video pubblicato su MeteoGiuliacci . Non solo. Al nord Italia avremo ancora una delle perturbazioni che lambiranno le regioni settentrionali e parte del centro portando temporali pomeridiani.

Cosa succederà nei giorni a venire? Lunedì 8 e martedì 9 luglio l’anticiclone nordafricano "si ritira un pochino" e le temperature scenderanno lievemente, ma tra il 10 e il 15 luglio avremo "quello possente", un "ondata di caldo che sarà una delle più intense che avremo", spiega il meteorologo. Quanto durerà? Non molto, "appena sette, otto giorni". Le regioni più colpite saranno quelle del sud e le isole maggiori, dove si attendono temperature tra i 35 e i 40 gradi, tra i 33 e i 37 al centro e oltre i 30 gradi al nord. Dopo il 15 luglio si attenua la morsa dell’anticiclone che farà infiltrare perturbazioni foriere di temporali pomeridiani al nord e al centro. Fase di incertezza, è la previsione di Giuliacci, che andrà avanti fino al 20 del mese in corso. Indicazioni utili, soprattutto per i tanti italiani che stanno decidendo se andare in ferie a luglio o preferire il mese di agosto, quello tradizionalmente consacrato a viaggi e vacanze.