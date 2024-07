Meteo, weekend di tempo stabile ma anche "fenomeni intensi". Sottocorona: dove

05 luglio 2024 a

Un weekend all'insegna della stabilità è quello che ci aspetta. Parola di Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus ha anticipato la presenza di "poche nuvole sull'Italia". Sta arrivando l'Anticiclone delle Azzorre. Che vuol dire? Nessuno scossone all'orizzonte. Le piogge non cadranno al Centro e al Sud, ma potrebbero essere "deboli" al Nord e, in particolar modo, sulle zone alpine. "Qualcosa in più fra Piemonte e Valle d'Aosta", ha specificato l'esperto.

Nella giornata di domani, sabato 6 luglio, il tempo rimarrà stabile al Centro e al Sud, ma si registreranno peggiori condizioni meteorologiche "al di là delle Alpi, sulla Francia e sulla Svizzera". Le conseguenze si avvertiranno in Piemonte, in Valle d'Aosta "con qualche fenomeno intenso". Domenica la situazione sarà "molto simile". Al Centro e al Sud tempo stabile, al Nord qualche precipitazione e "in pianura fenomeni localmente anche forti". Temperature minime "in leggera risalita", ha aggiunto Sottocorona.