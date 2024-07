Meteo, "molto caldo": Giuliacci indica le date da segnare in rosso

04 luglio 2024 a

Dopo l'arrivo del grande caldo, hanno fatto irruzione sull'Italia nuove perturbazioni e hanno scatenato piogge e acquazzoni improvvisi. Quando torneranno i termometri a registrare alte temperature? A questa domanda, in questi giorni di vacanza gettonatissima, ha provato a rispondere il colonnello Mario Giuliacci. Nei prossimi giorni è atteso un "veloce rialzo della pressione". Il tempo sarà, per lo più, "soleggiato". Tra seconda parte di sabato e la giornata di domenica, però, "l'instabilità tornerà temporaneamente ad aumentare, almeno al Nord, lambito da una perturbazione che favorirà la formazione di un po' di temporali sulle Alpi e sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto", ha spiegato.

