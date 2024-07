Aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi, l'annuncio di Salvini fa impazzire la sinistra

05 luglio 2024 a

L’aeroporto di Malpensa sarà presto intitolato a Silvio Berlusconi: lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dal palco del "Forum in masseria" di Bruno Vespa e Comin and Partners a Manduria, spiegando che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civileha già dato il suo via libera. "Proprio oggi il cda dell'Enac ha approvato la richiesta di intitolare a Silvio Berlusconi l'aeroporto di Malpensa - ha detto il ministro e vicepremier -. E siccome l'ultima parola è del ministro dei Trasporti, penso proprio che il ministro dei Trasporti darà l'ok...", ha sottolineato Salvini con la platea che ha risposto con un applauso.

Salvini annuncia l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio berlusconi #foruminmasseria pic.twitter.com/NIEg1OYuzF — annarita digiorgio (@ardigiorgio) July 5, 2024

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato di "un giusto tributo" per il fondatore di Forza Italia. "Siamo certi -prosegue il governatore- che il vicepremier Matteo Salvini e il suo ministero porteranno avanti questa proposta. Un riconoscimento che segue all’intitolazione a Silvio Berlusconi del Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia, sede della Giunta e luogo simbolo della nostra regione".

La decisione è destinata a sollevare polemiche a sinistra tra chi vede ancora come fumo negli occhi il Cavaliere. L'annuncio, infatti, come prevedibile ha subito scatenato sui social meme e ironie, a dimostrazione che l'antiberlusconismo è ancora vivo e vegeto.