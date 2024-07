Meteo, arriva il caldo vero. Giuliacci: picchi oltre i 40°, quanto dura l'ondata

04 luglio 2024 a

L'estate si prepara a entrare nel vivo e dopo un inizio luglio incerto andiamo verso la prima vera ondata di caldo intenso. A fornire le ultime previsioni meteo e le tendenze per la bella stagione è il colonnello Mario Giuliacci, che spiega come temporali, numeri e temperature fresche per il periodo ben presto saranno un ricordo. Quando inizierà il caldo e quanto durerà? Nei prossimi giorni il tempo sarà sempre più stabile e le temperature si alzeranno progressivamente, si legge su MeteoGiuliacci , anche se non avremo subito un caldo forte e afoso.

L'estate inizierà a infiammarsi a partire da lunedì 8 luglio quando "tornerà il caldo intenso al Sud e nelle Isole, mentre nel resto d'Italia le temperature rimarranno su valori normali per il periodo, con una calura quindi più sopportabile". Intorno al 10-11 luglio, il caldo afoso diventerà intenso anche in gran parte delle regioni centrali. Si attendono temperature massime ben oltre i 30 gradi, con picchi di 40-42 gradi.

L'ondata di caldo è destinata a durare "almeno fino al 20 luglio", periodo in cui si vedrà anche una intensificazione del caldo con possibili picchi al sud di 44-45 gradi, spiega il meteorologo. Ma l'afa dominerà in tutta Italia.