Meteo, estate nel vivo. Sottocorona: "Passo in avanti" verso il weekend

04 luglio 2024

Si è attenuata ma non è scomparsa l'instabilità delle ultime ore. "Abbiamo ancora delle nuvole che riguardano il centro sud, dove ieri c'è stata qualche pioggia", spiega Paolo Sottocorona nelle previsioni del tempo di giovedì 4 luglio per il Tg La7. Nel meridione si sono verificate anche precipitazioni violente, ma cosa ci aspetta per i prossimi giorni? "Tutto sembra più tranquillo verso ovest, da dove arrivano le perturbazioni, e quindi questa fase di stabilizzazione oggi fa un discreto passo avanti", commenta il meteorologo.

Le previsioni. Oggi sono esclusi fenomeni intensi, tuttalpiù sono possibili deboli piogge sulle zone alpine, sulle coste adriatiche soprattutto tra Romagna e Marche e sull'Appennino centromeridionale. Nel pomeriggio possibile qualche fenomeno più consistente.

Venerdì 5 luglio "questa leggera instabilità al sud e al centro sì calma e il tempo diventa totalmente stabile - continua Sottocorona - al nord resta qualche nuvola in più così come in Sardegna, e qualche precipitazione". Stessa tendenza per il weekend. Sabato 6 luglio sole e sereno quasi ovunque, con giusto qualche nuvola al nordovest dove dal pomeriggio si potrebbero avere piogge moderate.