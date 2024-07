Meteo, Giuliacci: tregua "per due giorni" e poi torna il maltempo. Ecco dove

03 luglio 2024 a

L'anticiclone nordafricano arriva o non arriva? È questo il quesito che Mario Giuliacci pone all'inizio del suo ultimo video pubblicato sul canale YouTube di MeteoGiuliacci . "Arriva e poi scompare. Non è forte. Infatti quello che si è presentato nei giorni scorsi è già scomparso", ha detto il colonnello per annunciare una fase di instabilità. Molti italiani hanno già fatto i bagagli e sono pronti a partire. Sapere se le colonnine dei termometri tenderanno a salire potrebbe essere utile per programmare itinerari e giornate.

Diffondendo le ultime previsioni meteo, il celebre fisico dell'atmosfera ha annunciato, per la giornata di oggi, rovesci e temporali al Centro e al Nord. Nelle regioni coinvolte, dunque, sarà meglio non riporre l'ombrello perché gli acquazzoni potrebbero scoppiare da un momento all'altro. Poi, però, "due giorni di bel tempo", ha anticipato. Quando? "Giovedì e venerdì", ha scandito. Sabato, però, "un'altra perturbazione che insisterà sul Nord-Italia fino a lunedì".

Ma non è tutto. Tra l'8 e il 9 luglio, un'altra perturbazione potrebbe travolgere l'Italia. L'anticiclone africano, tuttavia, riapparirà tra il 9 e il 15 del mese "in forma moderata" al Centro-Sud. "Non ci sarà una fase in cui sfioreremo i 40 gradi, ha spiegato l'esperto. Al Nord-Italia, invece, insisteranno le "fresche correnti atlantiche, anche temporalesche", ha aggiunto.