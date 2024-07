Meteo, i due giorni bollenti. Giuliacci: ondata di caldo fino a 40°, ecco quando

03 luglio 2024 a

Ultimi giorni di fresco nel centro-nord: in vista c'è una nuova ondata di caldo intenso. A spiegare le ultime novità meteo è il colonnello Mario Giuliacci. Le previsioni per mercoledì 3 e giovedì 4 luglio riportano temperature anche sotto la norma al centro-nord, ma anche al sud, il caldo molla la presa, si legge sul sito MeteoGiuliacci . Ma siamo nel corso di una "pausa temporanea" perché una nuova fase di caldo, più intensa e prolungata delle precedenti, è in arrivo.

Le date. Si parte al sud da venerdì 5 luglio, quando la temperatura inizierà a salire nelle regioni meridionali e poi via via verso quelle settentrionali. Dicevamo che si tratterà, probabilmente, di un'ondata prolungata e intensa, in grado di far toccare al sud e nelle isole maggiori picchi di 40 gradi, spiega il meteorologo. Il punto più intenso si toccherà intorno al 10-11 di luglio, quando l'anticiclone nordafricano porterà a una fiammata di calco soprattutto al sud.