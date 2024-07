Meteo, Sottocorona e la previsione a lungo termine: anticiclone delle Azzorre in vista

02 luglio 2024 a

Che tempo c’è da aspettarsi in questa prima settimana di luglio? Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, prova a chiarire la situazione collegandosi con la puntata odierna di Omnibus, in cui mostra innanzitutto una cartina europea per uno sguardo ad ampio raggio sul meteo: “Se guardiamo un po' in grande cominciamo a vedere delle situazioni. Questa perturbazione, perché tale era, che ha attraversato l'Italia da nord al centro poi adesso al sud non ha dietro, vale dire verso ovest, altri impulsi e altre perturbazioni, come quelle che passano molto a nord. Questo depone per una tendenza del tempo a migliorare, ma ci vuole tempo, perché non avverrà subito. Sull'atlantico si vede la mancanza di nuvole, si intravedono anche le isole Azzorre, lì c'è l'anticiclone delle Azzorre che piano piano potrebbe interessare anche l’Italia, guardando un po' a lungo. L’anticiclone delle Azzorre determina una situazione estiva normale, mentre l'anticiclone Mediterraneo, quello che abbiamo spesso visto, determina temperature molto elevate e potremmo non averle particolarmente elevate nei prossimi giorni, anche quando il tempo diventerà stabile.

Sottocorona prosegue quindi con le previsioni del tempo giorno per giorno in Italia: “La giornata di oggi, martedì 2 luglio, vede questa instabilità che si manifesta ancora al nord, anche se al momento non ci sono fenomeni significativi, sono fenomeni isolati e ce ne sono ancora tanti quindi non è tutto tranquillo. Poi queste queste piogge che stanno lasciando le zone del centro, si presentano al sud peninsulare, poco o nulla in Sicilia e in Sardegna, ma l'attività anche qui c’è. Quindi questa perturbazione è proprio caratterizzata da questa instabilità. Nella giornata di domani, mercoledì 3 luglio, si dovrebbe attenuare tutto, in realtà ancora no. Perché al sud restano poche piogge, qualcuna potrebbe toccare la Sicilia, ma veramente molto debole, poi c'è questa zona sull'Italia centrale, quasi esclusivamente l’Umbria, con fenomeni intensi nel pomeriggio, quindi la mattina il tempo sarà migliore. E ancora qualche fenomeno al nord, sono sempre più isolati, ma ci sono ancora, quindi complessivamente anche al nord sia domani che dopodomani avremo ancora delle piogge. Nella giornata di giovedì 4 luglio effettivamente il miglioramento c’è e si vede. Al nord rimane ben poco, qualche isolatissima precipitazione sulle zone interne del centro, qualche caso anche al sud, ma la linea è di un tempo decisamente più stabile. Ci vogliono appunto ancora 48 ore”.

L’esperto meteo conclude il suo quadro focalizzandosi sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Valori elevatissimi non ce ne sono, al sud specialmente sono crollati da un giorno all’altro. Ma questo è quello che che ci si aspettava, quindi diciamo che con le nuvole e le piogge è difficile anche raggiungere 25 gradi. Moderate le temperature anche sulle altre zone e non risaliranno in maniera marcatissima. La tendenza per domani è di qualche recupero, però di nuovo diminuzioni al nord, diminuzioni ancora al sud. Qualche aumento riguarda meno zone, soprattutto lato adriatico. Quindi - chiosa Sottocorona - le temperature ancora tendono prima a scendere, cioè fra oggi e domani tendenzialmente ancora scenderanno, poi cominceranno a risalire”.