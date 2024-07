MeteoGiuliacci, "nuova ondata rovente". Quando torna il caldo intenso: la data

02 luglio 2024 a

Un alternarsi continuo di caldo e precipitazioni violente. Il meteo non smette di sorprendere. Se le previsioni del tempo per mercoledì 3 luglio indicano rovesci e temporali in varie zone del centro nord, con precipitazioni isolate che possono raggiungere anche le regioni del sud, dal giorno successivo e fino al prossimo fine settimana la situazione meteo sembra destinata a cambiare nuovamente. Ad affermarlo sono gli esperti di MeteoGiuliacci, secondo cui giovedì 4 luglio sarà il giorno in cui l’anticiclone delle Azzorre guadagnerà spazio in Europa, sostituendo per un po' quello nordafricano. Il risultato? "Temperature gradevoli, tipiche delle estati di una volta", spiega Elena Rava nel sito che ospita le previsioni del tempo del colonnello Mario Giuliacci.

Dicevamo del weekend. Sabato 6 luglio potremmo avere picchi di 35 gradi al Sud, in Sicilia e in Sardegna, mentre al nord potremmo avere ancora precipitazioni anche intense: "Le zone a rischio saranno le Alpi, le zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia". Domenica 7 luglio l’anticiclone amplierà la sua azione al centro-sud e sulle isole maggiori "dando il via ad una nuova ondata di caldo rovente" che in Puglia, Sardegna e Sicilia può portare le temperature anche oltre i 36-37 gradi.