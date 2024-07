Meteo, tutto in 24 ore. Sottocorona annuncia: "Cambia molto rapidamente"

03 luglio 2024 a

Un quadro meteo in continua evoluzione. È quello dipinto da Paolo Sottocorona nelle sue previsioni del tempo per il Tg La7 di mercoledì 3 luglio. Abbiamo "nuvole anche intense al nord, in parte al centro e molto meno al sud", spiega l'esperto che per oggi prevede "una giornata ancora di forte instabilità". Soprattutto al nord dove tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige sono possibili "fenomeni intensi". Piogge e temporali possono verificarsi dal pomeriggio anche sull'Appennino centrale e centro meridionale, e verso le coste tirreniche. "Qualche pioggia arriva al sud, sicuramente in Campania e poi in Calabria", spiega Sottocorona.

Giovedì 4 luglio "la situazione comincia a cambiare, e cambia molto rapidamente", spiega il meteorologo di La7. Ebbene, "si attenua tutta questa instabilità, le piogge al nord restano deboli e isolatissime". Insomma, si apre una fase "di tempo decisamente più stabile", ossia cieli sereni e caldo. Quanto durerà? Venerdì 5 luglio "ritorna qualche debole pioggia e un po' più di nuvole sulle zone del nord, ma non è sicuramente maltempo", spiega Sottocorona. "Piccole incertezze" in un quadro di meteo stabile.