Maltempo al Nord: torrenti esondano a Cogne, due vittime in Canton Ticino

30 giugno 2024 a

a

a

Il maltempo sta mettendo in ginocchio le regioni italiane settentrionali. Terminata l'alluvione che ha da ieri sera ha colpito diverse zone della Valle d'Aosta, è iniziata la conta dei danni. Alla Protezione civile regionale al momento non risultano persone coinvolte o disperse. A Cogne tra le 4 e le 6 sono stati effettuati due interventi dell'elisoccorso che hanno permesso di mettere in salvo una famiglia con una bambina piccola, rimasta bloccata in Valnontey, e tre persone isolate nel vallone dell'Urtier. Il paese resta, però, isolato perché l'unica strada per raggiungerlo, la regionale 47 chiusa da Ozein, è stata pesantemente danneggiata in più punti, anche nel territorio comunale di Aymavilles.

Alluvione in atto tra Piemonte e Valle d’Aosta: forti temporali imperversano da ore nelle medesime aree, sono già caduti 149mm di pioggia a Noasca e 91mm a Cogne ( nel video ). Le situazioni più critiche nelle valli Orco, Soana e nelle valli di Lanzo pic.twitter.com/51VkeE3Cgf — Kurosh74 (@Kurosh_74) June 29, 2024

Le precipitazioni molto forti a carattere temporalesco, con valori registrati dai pluviometri di circa 130 mm da inizio evento nella zona di Cogne, hanno messo ko l'area. Numerosi sono i dissesti segnalati nella vallata, in particolare si sono verificate colate detritiche lungo i canaloni del Pont du Teuf, Costa del Pino, Trajo, Les Ors, Tsa de sèche (località Cartasse). Ma il maltempo ha colpito anche altre regioni. Una trentina di persone è rimasta bloccata nei rifugi ai piedi del Monte Rosa, nel territorio del Vco, dopo l'ondata di maltempo delle scorse ore. La causa è l'uscita dall'alveo, in diversi punti, del fiume Anza nella zona dell'alpe Burki. Due morti e un disperso per un nubifragio, invece, nel Canton Ticino. In Vallemaggia, riportano media della Svizzera italiana, i violenti temporali, stando a quanto fa sapere la Polizia cantonale, hanno causato un'importante frana in zona Fontana.