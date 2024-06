Meteo, Giuliacci spiazza tutti: caldo record? Come sarà davvero l'estate 2024

Sullo stesso argomento: Caldo torrido e oltre 40 gradi nel weekend. Ma da lunedì la svolta inattesa

29 giugno 2024 a

a

a

Luglio è alle porte dopo un giugno piuttosto molto particolare dal punto di vista del meteo: ma come proseguirà l'estate 2024? Quali saranno i periodi più caldi, dato fondamentale per tanti italiani impegnati a pianificare ferie, viaggi e vacanze? Il colonnello Mario Giuliacci spiega in un video che giugno è andato come previsto, ossia con caldo al sud e fresco al nord. Un dato che da solo sarà sufficiente a non far rientrare questa estate tra quelle record: "Anche se luglio e agosto fossero caldissimi", spiega il noto meteorologo sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Tuttavia, i modelli fisico-matematici già dicono che luglio non sarà così caldo come si pensava", spiega Giuliacci.

Un inizio luglio “freddo”: meteo ballerino e temperature sotto media, cosa sa Sottocorona

In base a queste tendenze, i primi 15 giorni di luglio saranno caratterizzati da "stop and go", piogge alternate a periodi di sereno. La seconda metà di luglio sarà dominata invece dall'anticiclone nordafricano, spiega il meteorologo, "ma non sarà possente". Quello più intenso arriverà ad agosto "ma durerà solo due settimane, quindi anche agosto non sarà record". Insomma, il tempo non smette di stupire. Ci saranno fiammate e perturbazioni, dunque, ma l'estate 2024 non sarà all'insegna delle temperature record.