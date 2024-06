Meteo Giuliacci, improvviso cambio di scenario: dove torna a piovere

29 giugno 2024 a

Il meteo non smette non riservare sorprese mentre giugno è agli sgoccioli e luglio è alle porte. Le previsioni aggiornate riportano a partire da domenica 30 giugno una "perturbazione di origine atlantica" in arrivo sul nord che favorirà la formazione di temporali, mentre al centro e sud resisterà il bel tempo. Gli esperti di MeteoGiuliacci fanno sapere tutta via che le cose potrebbero cambiare molto presto. L'instabilità, infatti, dovrebbe intensificarsi agli inizi della prossima settimana, si legge sul sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci.

Ebbene, lunedì 1 luglio saranno possibili "improvvisi acquazzoni e temporali" in varie zone del nord a eccezione di Emilia, Romagna e Liguria. A partire da martedì 2 luglio, però, le piogge si spingeranno finalmente verso sud bagnando le zone interne del Centro, le coste centrali adriatiche, Puglia e Basilicata. Resterà ancora a secco la Sicilia, alle prese con la siccità. Da mercoledì 3 luglio una nuova perturbazione potrebbe colpire il nord dove l'estate non vuole proprio decollare.