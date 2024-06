Meteo, la verità sul caldo. Sottocorona: "Le medie non tengono", cosa ci aspetta

Francesco Forgione 27 giugno 2024 a

Nel corso di un collegamento con Coffee Break, spazio mattutino di La7 che tratta temi d’attualità, il meteorologo Paolo Sottocorona spiega la situazione climatica a cui andremo incontro nei prossimi giorni e nel corso dell’estate. La temperatura andrà al di sopra della media? Ci aspetterà un caldo torrido? Sottocorona invita a leggere i dati con la giusta lente: "Le medie sono qualcosa rispetto alle quali si sta sempre al di sopra o al di sotto. Non si sta mai in media, la situazione meno probabile è quella di essere in media stagionale”. La certezza è che le temperature si alzeranno molto presto: “Siamo in una situazione di alta pressione e poche nuvole. L’alta pressione riscalda l'aria, perché l’aria che scende si riscalda e in questa situazione è evidente che le temperature vanno sopra media”.

Il meteorologo di La7 ci aggiorna per quanto riguarda il fine settimana: “Non c'è molto da dire sul tempo. Sulle Isole maggiori e sul versante tirrenico avremo sui 34-35 o addirittura 36 gradi e lì ci fermiamo. Questa è l'oscillazione normale del periodo estivo”. Paolo Sottocorona conclude affermando che dare troppa attenzione alle medie climatiche di stagione è sbagliato perché "è ovvio che quando tutto va bene le temperature sono sopra la media mentre quando piove scendono al di sotto. Non ci aggrappiamo alle medie, tanto non tengono”.