Lorenzo Parelli perse la vita nell'ultimo giorno di stage. L'azienda chiede il patteggiamento

L'azienda Burimec e il suo legale rappresentante Pietro Schneider hanno chiesto il patteggiamento nel corso dell'udienza preliminare che li vede imputati, per omicidio colposo, violazione delle norme antinfortunistiche e omissione di controllo, per la morte di Lorenzo Parelli, lo studente 18enne che stava facendo, il 21 gennaio del 2022, il suo ultimo giorno di stage nell'ambito di un progetto scuola-lavoro.

Per Claudio Morandini, il dipendente con cui il ragazzo lavorava quando venne schiacciato da un pesante carico, ed Emanuele De Cilia, il tutor aziendale all'epoca dei fatti, è stato richiesto il rito abbreviato. I genitori di Parelli sono già stati completamente risarciti in sede civile e non sono parte del processo penale. La prossima udienza si terrà il 15 ottobre. Se verranno riconosciute le attenuanti, la pena massima potrebbe passare da 7 anni di reclusione a 5 anni.