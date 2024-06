Meteo, Giuliacci annuncia il ribaltone: "Temporali", quando finisce il caldo

21 giugno 2024 a

Un ribaltone meteo vero e proprio che interesserà ampie zone della penisola quello che si sta preparando in queste ore. Il caldo che ha dominato negli ultimi giorni sta per lasciare posto nel weekend a una perturbazione in grado di sviluppare temporali ma anche grandinate, spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci . "Già si notano le prime avvisaglie di un nuovo deciso ribaltone meteo, con una perturbazione che già si affaccia sul nostro Paese e che farà sentire la sua presenza anche nel fine settimana", afferma il sito che ospita le previsioni del tempo del colonnello Mario Giuliacci. Già oggi venerdì 21 giugno al Nord - in particolare a ridosso delle Alpi ma anche nella Pianura Padana - sono attese precipitazioni.

Sabato 22 giugno si entra nel vivo con "numerosi improvvisi acquazzoni e temporali che bagneranno qua e là praticamente tutte le regioni settentrionali". Piogge che domenica 23 giugno interesseranno anche la Toscana. Dicevamo, tuttavia, della possibilità di temporali forti e grandinate. Ebbene, il caldo degli ultimi giorni potrebbe fornire l'energia necessaria a tali fenomeni per manifestarsi. "Tra le regioni in cui al momento i temporali forti appaiono più probabili vi sono Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto", spiegano gli esperti Nelle altre regioni, ossia al Sud e in ampie zone del Centro, le ultime previsioni non riportano piogge nel fine settimana. Tuttavia le temperature sono destiate a scendere.