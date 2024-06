MeteoGiuliacci, "quadro grave". La previsione allarmante per l'estate 2024

Sullo stesso argomento: Il caldo record e la polvere dal Sahara mettono a dura prova: effetti e rischi

Il grande caldo è arrivato in ampie zone dell'Italia in questa seconda metà di giugno. Ma cosa ci aspetta per il proseguo dell'estate, soprattutto per quanto riguarda un problema annoso, quello della siccità? A fornire un "quadro meteo grave" per il Sud sono gli esperti di MeteoGiuliacci , secondo cui "la situazione meteo nel Sud Italia è estremamente critica, con precipitazioni ben al di sotto delle medie stagionali, oramai da mesi". La Sicilia, secondo quanto riportato, è la regione più colpita, seguita da Calabria e Basilicata.

Si prevede un'estate all'insegna della siccità? "Le regioni meridionali e la Sicilia restano ai margini dei flussi perturbati e ora con il caldo intenso il quadro sta peggiorando in maniera sensibile", spiega Davide Santini sul sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, giovedì 20 giugno. Insomma, è "allarme" perché la stagione calda "si preannuncia particolarmente difficile", in quanto ci arriviamo "con un deficit idrico" giù marcato e la "situazione è destinata a peggiorare ulteriormente". Tanto che "si potrà forse parlare di un miglioramento solo in Autunno, ma solo se la stagione sarà all'altezza". Le tendenze meteo per l'estate portano notizie non incoraggianti, si prevede un'estate "calda e secca", spiega l'esperto che suggerisce soluzioni strutturali e non solo di emergenza per garantire l'approvvigionamento idrico nel Sud Italia.