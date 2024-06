Meteo, finalmente ecco il cambiamento. Sottocorona: “Ondata di caldo verso la fine”

21 giugno 2024 a

Il grande caldo sta divampando sull’Italia. Ma che cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? A fare un quadro della situazione è il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona, che mostra la carta europea del meteo: “Anche oggi ci sono queste nuvole che partono dall'Europa più settentrionale, prendono il nord e prendono parte del centro, sembrano sostanzialmente lo stesso corpo nuvoloso, la stessa struttura, in realtà la parte che prende il nord riguarda dell'area Atlantica, quindi non particolarmente calda, sicuramente umida, che provoca fenomeni, mentre la parte meridionale fa ancora parte di quel flusso di aria calda che ha dato temperature elevate e ha dato queste coperture del cielo con colori un po' strani, a volte un po' inquietanti, fra il giallastro e il grigio, col sole che sembrava la luna perché veniva filtrato, visibilità anche durante il giorno molto bassa nel limite di 2-3 km, quindi sembravano una cappa e lo è in fondo. Al sud più schiarite, più sole, ma non è sicuramente un dato positivo. Vediamo che cosa succede in questo questo fine settimana”.

Ed ecco che si passa alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, venerdì 21 giugno, le precipitazioni di una certa consistenza sono sulle zone di nord ovest, che fanno parte appunto di quell'altro tipo di circolazione e poi il solito grigio con qualche debole precipitazione. C’era anche già questa questa mattina, sono piogge molto deboli, cariche di sabbia, di polvere. Al sud neanche queste velature sostanzialmente. Domani, sabato 22 giugno, c'è un discreto cambiamento nel campo delle temperature. Per quello che riguarda il tempo in sé ancora l'instabilità che prende le zone alpine e prealpine scendendo localmente in pianura al nord, dove non ci sono fenomeni il cielo comunque tende a essere coperto. Ancora qualche velatura, qualche copertura, inizialmente più estesa al centro, in parte al sud, ma sono di scarsa consistenza per quello che riguarda le nuvole, non danno piogge sostanzialmente. Nella giornata di domenica 22 giugno tornano in qualche modo delle nuvole al sud, è inutile attendersi piogge significative perché purtroppo non ce ne sono, qualche pioggia sempre piuttosto debole riguarda le zone interne dell’Appennino, la Toscana, l'Appennino tosco emiliano, in parte la Corsica, non la Sardegna e poi al nord, la parte centro occidentale, con fenomeni che possono essere anche molto forti, quindi quantità abbondanti di precipitazioni. Molto meno per quello che riguarda la parte orientale”.

Infine Sottocorona analizza le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Si vede già il primo cambio, la carta di ieri dava molte zone con temperature elevate, anche se quel grigio in realtà ha anche impedito di raggiungere temperature ancora più elevate. In Sardegna si rientra nella normalità, quindi è l'inizio della fine di questa di questo ondata di caldo, ancora presente al centro e al sud. La tendenza nelle prossime 24 ore - prosegue l’esperto meteo - è di una diminuzione ovunque, anche al sud, si rientrerà rapidamente sui valori un po' più normali. Le temperature scendono anche al nord, anche per effetto di quelle piogge che ci potrebbero essere, anche se qui le temperature erano già normali. C’è un’Italia con diminuzioni fra i quattro e sei gradi da un giorno all’altro, che non è poco. Un qualcosa di così esteso su tutto il Paese non è facile”.