Meteo, soffiata calda sull'Italia. Ma Sottocorona avvisa: "Quando cambia tutto"

20 giugno 2024 a

a

a

La situazione, guardando la mappa, non sembra "particolarmente estiva". Parola di Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus ha fatto notare la forte presenza di nuvole sull'Italia. "Arrivano da Ovest, dall'Atltantico", ha spiegato. "La soffiata calda", invece, "riesce a interessare il Sud e il Centro. Non il Nord", ha anticipato. Oggi "qualche precipitazione c'è", anche se debole. Una più consistente zona di maltempo prenderà le zone "di Nord-Ovest con fenomeni molto intensi sulle zone alpine e prealpine".

"Fenomeni estremi? Non funzionerà": Sottocorona mette in guardia

Domani il tempo cambierà nell'arco della giornata: la mattina "ancora questo maltempo che prende tutto il Nord-Ovest, con fenomeni a volte solo moderati e a volte forti" e "qualche instabilità", ma "tutto tende poi ad attenuarsi", ha assicurato l'esperto. Sabato, poi, "tutto cambia". Che cosa dobbiamo aspettarci? "Le temperature scenderanno e ci sarà ancora il maltempo, che si sposterà a Nord-Est". Per quanto riguarda le temperature minime, esse saranno oggi "molto elevate al Sud".