Meteo, il caldo torna a fare paura: venerdì il picco. Le città da "allerta rossa"

Sarà venerdì il picco di questa prima ondata di calore che sta avvolgendo l’Italia, soprattutto al Centrosud, con Roma e il Lazio in generale che sfioreranno i 40 gradi. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute che monitora le ondate di calore, saranno 8 le città da bollino rosso, ossia il livello massimo di allerta che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Peraltro, avverte il ministero, tanto più prolungata è l’ondata di calore tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Le città con l’allerta massima saranno Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Con temperature percepite che arriveranno a 40 gradi a Frosinone, 39 gradi a Latina, 38 gradi nella Capitale, 37 a Palermo, 36 ad Ancona. L’ondata si sta già facendo sentire: oggi si contano 8 città con il bollino arancione, ossia il livello 2 di allerta che indica condizioni di rischio per le persone più fragili. Mentre domani saranno 15 le città «arancioni», cui si aggiungerà Perugia che entrerà già in allerta rossa.