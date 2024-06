È sempre Cartabianca, la rivelazione di Mauro Corona: per chi ho votato a malincuore

Gabriele Imperiale 12 giugno 2024 a

a

a

Mauro Corona svela il suo voto alle europee e, con il senno di poi, racconta anche un suo personalissimo rimpianto. Ospite come di consueto di Bianca Berlinguer e del suo È sempre Cartabianca su Rete 4, l’alpinista e scrittore racconta la sua giornata elettorale. “La prima idea, come le avevo detto nell'altra puntata, era di non andare – spiega Corona – perché se il mio voto è fiducia in qualcuno, io fiducia non ne ho. Sarebbe falso votare qualcuno di cui non ho fiducia. Non ne ho di nessuno”

"Persona indegna". Feltri rovina la festa di Fratoianni: turbato dall'elezione di Salis

Nonostante questo però “ha prevalso il senso civico, come mi insegnava lei martedì. E quindi sono andato a votare assieme a mia figlia Tina. E posso dirle anche chi ho votato”. Berlinguer sorride soddisfatta e l’indiscrezione di Corona solletica la sua curiosità: “E chi ha votato?” chiede. “Ho votato Michele Santoro – ammette l’alpinista – la colonna in centro in alto. C'era sta colomba, dignità e pace. Ho tentato lì ma non ho avuto fortuna”. E dopo questa prima indiscrezione, Corona ammette il suo rimpianto post-voto: “Però avrei votato volentieri anche per fare eleggere la ragazza imprigionata, Ilaria Salis – spiega a Berlinguer – quasi quasi mi son pentito perché potevo dare un voto a lei. Anche con le mie figlie”. “Ma Santoro perché l’ha votato? Perché è contro la guerra?” gli chiede Berlinguer. La risposta è netta: “Ho sempre avuto una simpatia per Santoro quando conduceva i programmi televisivi famosi – racconta –. Ho votato lui per tentare di dare una novità. È uno che vuole la pace, la dignità di essere a questo mondo”.

“Inganno”. Fornero spara a zero su Vannacci e Storace la ammutolisce: “Sei il giudice?”

Berlinguer ritorna sul rimpianto Salis: “Quindi quelle 176mila preferenze che ha preso Ilaria Salis, le sono piaciute?”. Lo scrittore risponde: “Eh infatti ho il senso di colpa di non averne aggiunta una anche io o più di una con i miei figli – spiega – ora speriamo che ottenga per la legislatura in corso l’immunità e che possa fare il suo lavoro”. Corona che poi chiude il suo pensiero proprio concentrandosi sui prossimi impegni della Salis nell’Europarlamento: “Molti pensano che sia stata votata per toglierla dal carcere, io spero che ne esca presto ma che faccia soprattutto il suo lavoro a favore dei detenuti, delle carceri – sottolinea lo scrittore –. Abbiamo le peggiori carceri d’Europa, roba da sotto Messico. Quindi sarà questo il suo compito”.