È sempre Cartabianca, Mauro Corona spiazza tutti: "Chiedo scusa". E sul prossimo anno...

Un inizio di puntata frizzante a È sempre Cartabianca. Bianca Berlinguer, dopo aver presentato gli ospiti di stasera, ha salutato e dato la parola a Mauro Corona. "Buonasera a tutti. Intanto volevo scusarmi": così ha esordito l'alpinista, attirando subito l'attenzione dei telespettatori. Poi la spiegazione. Riallacciandosi a quanto accaduto la settimana precedente con l'audio e i tecnici di studio, il saggista ha raccontato: "Nell'ultima puntata, infastidito, ho detto di licenziare la gente che lavora. Chiedo scusa".

Un voto a malincuore con rimpianto: Mauro Corona spiazza Berlinguer

"Non so se farò un'altra stagione", ha annunciato l'interlocutore numero uno di Berlinguer. "In televisione, ormai, non si può dire una parola che la tua affermazione viene usata in maniera vergognosa od oscena. Non voglio licenziare nessuno. Se serve, licenzio me stesso", ha continuato Corona. A quel punto è intervenuta la conduttrice: "È stato giusto fare una precisazione. Capitolo chiuso, ci scusiamo". "In queste discussioni, chi è intelligente, dovrebbe capire la battuta. Figuriamoci se voglio che si licenzino persone. Si devono assumere", ha concluso il saggista.