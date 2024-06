Meteo Roma, schizzano le temperature per l'ondata di caldo. “Oltre i 40 gradi”, cosa svela Giuliacci

19 giugno 2024 a

Anche Roma è sotto l’occhio dell’anticiclone nord-africano. Nella Capitale, così come praticamente su tutta l’Italia, dominano sole e caldo, con l’ondata di calore più intensa da inizio anno, con le temperature toccheranno valori davvero elevati. A fare un quadro della situazione dei prossimi giorni in città è il colonnello Mario Giuliacci: “Giovedì 20 giugno è previsto caldo intenso, con temperature in crescita e ben al di sopra della norma. A Roma sono previste una minima di 22-23 gradi e una massima di 36-37 gradi, con elevati tassi di umidità e temperatura percepita vicina ai 40 gradi”.

Sul sito meteogiuliacci vengono snocciolate anche le temperature di venerdì 21 giugno e del weekend di sabato 22 e domenica 23 giugno: “Il 21 temperature in ulteriore aumento, decisamente elevate anche nelle ore notturne, a Roma sono previste una minima di 24-25 gradi e una massima di 37-38 gradi, con il fastidio dell’afa che spingerà la temperature percepita fino a 40 gradi e oltre. Il fine settimana a Roma avrà ancora un sapore tipicamente estivo e inizierà, sabato, con tempo soleggiato e stabile durante tutto il giorno. Anche nel fine settimana si farà sentire il caldo afoso, ma sensibilmente meno intenso rispetto ai giorni precedenti. Le minime - chiosa Giuliacci - oscilleranno attorno ai 20-22 gradi mentre le massime scenderanno intorno ai 33-34 gradi sabato e sui 29-30 gradi domenica”.