Meteo, il caldo rovente stringe la morsa sull'Italia. Sottocorona: vicini ai 40 gradi, ecco dove

Paolo Sottocorona cerca di fare un quadro del grande caldo presente sull’Italia. Il meteorologo di La7, collegandosi durante la puntata odierna di Omnibus, mostra la carta che rappresenta venti e temperature a 850 millibar, la quota a cui si vanno a verificare le temperature, se salgono se scendono, perché a quella quota teoricamente non c'è differenze fra giorno e notte. Ed ecco la situazione: “C’è un’isoterma, cioè una linea che unisce punti che hanno la stessa temperatura, ed è un isoterma di 24°, 24° a 1500 metri sono tanti, perché corrispondono al suolo a temperature che oscillano intorno ai 34. Poi c’è una soffiata calda, perché ci sono i venti meridionali, sud poi sud ovest, che portano quest'area molto calda e anche molto umida. Quindi gli effetti sono quelli che abbiamo già visto questa mattina, vale a dire questa nuvolosità che prende tutto il Tirreno, perché copre la Sardegna, la Corsica e si affaccia sulle coste del Tirreno, mentre sulle altre regioni i cieli sono prevalentemente sereni. Sono spesso velature, cioè un cielo grigio in maniera abbastanza compatta, il che significa che sono nuvole stratificate, quindi non quelle a sviluppo verticale, non danno fenomeni intensi, potrebbero dare qualche breve pioggia e qui in questa zona ci potrebbe essere la famosa sabbia promessa o minacciata nei giorni scorsi”.

Si passa quindi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, mercoledì 19 giugno, vedeva questo grigio in arrivo da ovest, certo ce n'è di più sicuramente al momento, però per quanto riguarda le piogge, a parte qualche piccola traccia in Sardegna ma proprio appena appena, le zone di nord-ovest, Piemonte e Valle d'Aosta nel pomeriggio con qualche precipitazione. Sulle altre zone cielo sereno o velato appunto, perché quelle nuvole continueranno un po' a camminare e potrebbero prendere anche altre zone del centro sud, ma sempre con quel tipo di copertura nuvolosa. Poi domani, giovedì 20 giugno, le zone di nord ovest, Piemonte, Valle d'Aosta soprattutto, ma in parte anche l'alta Lombardia, con qualche fenomeno un po' più intenso nel pomeriggio. Lì sicuramente il problema delle alte temperature non c’è, mentre al centro e al sud la tendenza nelle prossime ore è sicuramente di cielo o sereno o velato, ma con temperature elevate. Nella giornata di venerdì 21 giugno abbiamo questa tendenza al peggioramento, perché qui è proprio un peggioramento perché è un'attività non solo pomeridiana che prende il nord-ovest e poi arriva a prendere anche la parte centrale delle Alpi, anche la parte orientale, quindi un tipo di tempo completamente diverso quello del nord. Quello del centro e del sud, pur con qualche traccia di precipitazione resta su quello stabile caldo”.

Sottocorona infine si focalizza sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “In alcune zone siamo su temperature che possono superare i 34-35 gradi, ieri questo è successo solo in Puglia, nella provincia di Lecce, sulle altre zone, anche del sud, i valori erano comunque sui 30-32. Oggi sono previsti più alti, 35 forse 36, poi qualche picco di più in Sardegna, parte del centro, soprattutto il sud e si affacciano le zone calde. Questo continuerà ancora per 48 ore almeno, anche leggermente verso nord. La tendenza delle temperature è ancora in aumento, leggero al nord ancora abbastanza marcato al centro e al sud, parliamo di almeno 2 gradi in più rispetto ad oggi, dove sono già temperature elevate… In Sardegna aumenti anche leggermente più forti”.