Meteo, arrivano le "notti tropicali". Il grande caldo e i consigli per l'aria condizionata

Il grande caldo è arrivato. Lo testimoniano i valori che le colonnine dei termometri raggiungono in queste ore. Se ne è parlato a Pomeriggio Cinque. Nel corso dell'ultima puntata, infatti, la meteorologa de ilmeteo.it ha diffuso le ultime previsioni. "Siamo alle prese con un'intensa ondata di caldo. L'anticiclone nordafricano è ben presente sull'Italia. Nel corso dei prossimi giorni, continuerà ad affluire aria molto calda sul nostro Paese", ha spiegato. Una breve ma intensa ondata di caldo che, ha assicurato, "finirà nella giornata di domenica". L'apice "lo avremo tra giovedì e venerdì, con picchi anche oltre 40 gradi sulle nostre regioni meridionali".

Ma quali saranno le città in cui il caldo si farà sentire con più insistenza? Foggia, Sassari, Ragusa, Frosinone e Terni. Già domani "i valori saranno in ulteriore aumento su tutto il nostro Paese". Ma non è tutto, perché anche nelle ore notturne le alte temperature non molleranno la presa. "Si può parlare di notti tropicali, farà caldissimo", ha anticipato la meteorologa. A quel punto è intervenuta Rosanna Cancellieri. "Nelle ore calde tenere le finestre chiuse e non spalancarle perché entra aria calda. Chiudete tutto e riaprite alle 19.00", ha consigliato. Poi la raccomandazione: "Non esagerate con l'aria condizionata perché il vostro impianto di termoregolazione, altrimenti, va in tilt e morirete di caldo sempre".