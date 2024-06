Meteo, Sottocorona avvisa: solo "qualche pioggia". Temperature su

16 giugno 2024 a

La nuova settimana è alle porte. Da qualche giorni si vocifera dell'arrivo del grande caldo. Ma sarà veramente così? A diffondere le ultime previsioni meteo è stato Paolo Sottocorona. Oggi, di piogge, ce ne saranno "ben poche", sulle zone alpine o sulle interne dell'Appennino. Le quantità, però, saranno basse. Il grigio c'è, ma sta a segnalare solamente "qualche nuvola". Domani, "lo schema del tempo" resta lo stesso. "Nelle zone alpine e sull'Appennino nel pomeriggio potrebbe esserci qualche pioggia", ha anticipato l'esperto. In caso contrario, il cielo sarà per lo più sereno.

Possente risalita di aria calda e impennata delle temperature: ora del caldo africano

Martedì, poi, ci sarà la conferma. "Qualche precipitazione in zona alpina, sempre nel pomeriggio", ha ribadito il meteorologo in diretta dallo studio di Omnibus. Nessun allarme sulle altre regioni, dove "oltre questo non si va", ha precisato. Per quanto riguarda le temperature minime, esse saranno "in aumento al Centro-Sud". Fatto, questo, che si inserisce nel quadro già delineato di una tendenza a salire.